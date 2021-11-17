Galatasaray'da Morutan takımla çalıştı

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi?