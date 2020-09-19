Galatasaray'da moraller yerinde
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Galatasaray'da moraller yerinde

2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan, Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrılan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında da 3 puan alarak seriyi devam ettirmek istiyor.

Galatasaray'da moraller yerinde
19.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:50

2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan, Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrılan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında da 3 puan alarak seriyi devam ettirmek istiyor.

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da moraller yerinde. Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

FORVETLER FORMDA

Galatasaray'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de assist yapmıştı. Neftçi Bakü müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne'nin sezona formda başlaması Teknik Direktör Fatih Terim'in hücumda da elini güçlendirdi.

1 HAFTADA 3 MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray'ı bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Ligin 2. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 24 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. Aslan, ligin 3. haftasında ise 27 Eylül Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ

Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan Galatasaray, bunu Başakşehir maçında sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son dış saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Aslan, daha sonra oynadığı Sivasspor, Başakşehir ve Antalyspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne ise mağlup etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

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