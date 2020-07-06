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Galatasaray'da moraller bozuk

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.

Galatasaray'da moraller bozuk
06.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:12
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan  Galatasaray, şampiyonluk yarışında adeta havlu attı. Karantina süreci sonra çıktığı 4 maçta 10 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, 30'uncu haftayı 52 puanla 4'üncü sırada tamamladı.SAKATLIKLAR YIPRATTITakımın önemli isimlerinden Muslera, Andone ve Lemina'nın bu süreçte sakatlanması takımı yıpratırken, golcü Falcao'nun da bir türlü iyileşememesi sarı-kırmızılıları gol yollarında büyük sıkıntıya soktu. Pandemi öncesi ve sonrasındaki talihsizlikler ile bazı futbolcuların sorumsuz davranışları teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ın başındaki en kötü dönemlerinden birini yaşamasına sebebiyet verirken, özellikle son maçta Sofiane Feghouli'nin rakibine tekme atarak kırmızı kart görmesi Terim'in sabrını taşırdı.YENİ SEZONDA REVİZYONTeknik direktör Fatih Terim, yeni sezonda büyük bir revizyon yapmak istiyor. Takımda yıldız konumundaki birçok isimle yolların ayrılmasını isteyen tecrübeli teknik direktör, ligin tamamlanmasının ardından hemen kadro yapılanması için düğmeye basacak.EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYOR

Galatasaray kalan 4 maçtan en iyi sonucu çıkarıp olabilecek en iyi senaryoyla ligi tamamlamak istiyor. Çarşamba günü Alanya deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılar zorlu mücadele öncesi iki fire daha verdi. Kırmızı kart gören Feghouli ile sarı kart cezalısı Saracchi Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alamayacak. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlığı devam eden Lemina'nın da Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor maçı öncesi dizinde ağrı olduğu belirterek oynamayan Falcao'nun da Akdeniz deplasmanına çıkıp çıkmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Öte yandan cezasını tamamlayan Adem Büyük ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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