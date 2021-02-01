Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda

01.02.2021 20:58 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:02
Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin takımla birlikte antrenmana katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transferler DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed takımla birlikte ilk kez çalıştı.

Galatasaray, yarın akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir karşılaşacak.


Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda
Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda
Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda
Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda
Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Ersun Yanal Hakan Kutlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 21:03:36. #1.15#
title