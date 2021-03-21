Galatasaray'da mart ayı olağan divan toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Topylantıda, Divan Kurulu'nun 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu yapıldı. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, toplantıda açıklamalarda bulunarak, "İlk seçildiğimiz günden beri bize sonsuz desteklerinizi esirgemediniz. Biz de umarım bu desteklerinizi ve beklentilerinizi boşa çıkarmamışızdır. Galatasaray'da hizmet bir bayrak yarışıdır. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte bir bayrak aldık. Tüm tenkit ve algı yönetimlerine dik durarak 3 yıl boyunca bu görevimizi layığı ile yerine getirmeye çalıştık. Camiamıza daha faydalı olmak üzere bu rolü üstelenerek bir seviye daha yukarı çıkartma çabasında olduk. Umarız öyle de yapmışızdır. Bugün alnımızın açık, başımız dik olarak görevi devrediyoruz. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK