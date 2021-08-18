Galatasaray'da Marcao, Randers maçı kadrosuna alınmadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için bugün Danimarka'ya gidiyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için bugün Danimarka'ya gidiyor.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 10.30'da Danimarka'nın Aarhus kentine uçacak olan sarı kırmızılılar yarın TSİ 20.00'deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu'nda bugün TSİ 19.00'da yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 18.30'da başlayacak.Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı