Galatasaray'da Marcao'nun geleceği belli oluyor
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Galatasaray'da Marcao'nun geleceği belli oluyor

Galatasaray'da Marcao'nun geleceği belli oluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Marcao'nun savunmasını yarın öğle saatlerine kadar iletmesi bekleniyorPara ve kadro dışı cezası gündemde - Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı stoper Marcao'nun cezasıyla...

Marcao'nun savunmasını yarın öğle saatlerine kadar iletmesi bekleniyor

Para ve kadro dışı cezası gündemde

- Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı stoper Marcao'nun cezasıyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

Giresunspor - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan, bu saldırı sonrasında kırmızı kart gören ve TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Marcao'nun cezası bu hafta içinde netleşecek.MARCAO'NUN SAVUNMASINI YARIN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR İLETMESİ BEKLENİYOREdinilen bilgiye göre, Galatasaray Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu disiplin yönetmeliğine göre, oyuncuya ceza vermeden önce oyuncunun savunmasını kulübe iletmesi gerekiyor. Yönetmelikte yer alan maddeye göre; oyuncunun savunmasını, kulübün kendisine bilgi vermesinden sonra en geç 48 saat içinde verme zorunluluğu bulunuyor.PARA VE KADRO DIŞI CEZASI GÜNDEMDESarı kırmızılı kulüp, Marcao ile ilgili kesin kararını Brezilyalı futbolcunun kulübe yarın öğle saatlerine kadar vereceği savunma sonrasında açıklayacak.

Yönetim kurulunun Marcao konusunda yaptığı toplantılarda, Brezilyalı futbolcunun maaşının 10'da 1'i kadar para cezası ve kadro dışı kalma cezasının masadaki en güçlü seçenek olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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