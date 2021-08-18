Galatasaray'da Marcao bugünkü idmanda yer almadı!
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Galatasaray'da Marcao bugünkü idmanda yer almadı!

Galatasaray'da Marcao bugünkü idmanda yer almadı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda, dün akşam oynanan Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile sert bir tartışma yaşayan Marcao, idmanda yer almadı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki Giresunspor maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrılan futbolcular, sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'yla sert bir tartışma yaşayan Marcao Teixeira antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Randers maçı için yarın saat 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine hareket edecek. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesin son antrenmanını yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) maçın oynanacağı Randers Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Fatih Terim'in bir oyuncu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise Randers Stadyumu'nda yerel saatle 17.30'da (TSİ 18.30) başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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