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Galatasaray'da mali kongrenin tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan mali genel kurulun tarihi belirlendi.

28.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:48
Galatasaray'da mali kongrenin tarihi belli oldu

Kulübünde yıllık olağan mali genel kurulun tarihi belirlendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Kongrede genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak.

Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak.

Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanmasının ardından 2020 yılı bütçesi görüşülüp karar altına alınacak ve genel kurul tamamlanacak.

Kaynak: AA

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