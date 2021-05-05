Galatasaray'da Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti

Galatasaray'da Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi. Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti
Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mustafa Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mustafa Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz
Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Gomes Gökhan Töre Ünal Karaman Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 23:00:01. #1.14#

title