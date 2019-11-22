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Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

22.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:10
Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı

'ın Demokratik Kongolu stoperi , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nin ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Luyindama'nın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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