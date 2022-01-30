Galatasaray'da Luyindama ayrılığı
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonu ile Al Taawoun'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonu ile Al Taawoun'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor