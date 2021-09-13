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Galatasaray'da Lazio maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Galatasaray'da Lazio maçı hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Lazio ile oynayacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nde 16 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Lazio ile oynayacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma sonrası pas idmanı ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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