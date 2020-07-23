Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
23.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:37
Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kaynak: AA