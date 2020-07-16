Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
16.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:46
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
Kaynak: AA