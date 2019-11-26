Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı
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Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa'daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı.

26.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:30
Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı

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Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa'daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

(İHA)

Kaynak: İHA
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