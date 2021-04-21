Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor
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Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor

Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan kaybetti.

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan kaybetti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılı takımın kötü bir performans gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken, Trabzonspor 76. dakikada Edgar Ie'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalan sürede rakip kalede baskı kuran Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle skoru dengeledi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, lider Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldığı haftada puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi.

Ligde son 6 haftaya 66 puanla giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde yer alıyor.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Sahasındaki son 4 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, sahasındaki son 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 müsabakada Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi.

Fernandes sakatlandı

Galatasaray'da sakatlık geçiren Gedson Fernandes maça devam edemedi.

Portekizli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası 54. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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