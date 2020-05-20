Galatasaray'da koronavirüs testleri yapıldı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testinden geçti.
20.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:05
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testinden geçti. Sarı-kırmızılıların testlerin sonuçlarına göre hareket edeceği ve antrenman programının belirleneceği kaydedildi.Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan Kovid-19 testlerinde performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından testlerin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına da son vermişti.Bugün sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin tesislere gelmesinin ardından; sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testine tabi tutuldu. Bugünkü programda antrenman olmadığı için testlerin yapılmasının ardından futbolcular, tesislerden ayrıldı. Test sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.SONUÇLARA GÖRE ANTRENMAN PROGRAMI BELLİ OLACAK
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Galatasaray testlerin sonuçlarına göre hareket edecek. Gerçekleştirilen testlerden negatif sonuçlar çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması halinde ise durum bir kez daha gözden geçirilecek.
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Kaynak: DHA