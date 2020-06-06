Galatasaray'da koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı
Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
06.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:57
Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'ın desteğiyle bu sabah Kovid-19 testleri yapıldığı bildirildi.
Test sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.
Kaynak: AA