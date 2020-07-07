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Galatasaray'da korona virüs testleri negatif

Galatasaray'da dün yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Galatasaray'da korona virüs testleri negatif
07.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:32

Galatasaray'da dün yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (6 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

(Mürselin Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

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