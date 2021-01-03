Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi başladı
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Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi başladı

03.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:07
Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Konyaspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antalyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve sonrasındaki süreçte bel ağrısı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Ryan Babel, kontrollü bir şekilde çalışmalara katıldı.

Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan program dahilinde kaleci antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ile Sofiane Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi.

Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu ise MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın öğle saatlerinde gerçekleştirdikten sonra Konya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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