Galatasaray'da kombinelerin genel satışına başlandı

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da 2019-2020 sezonu kombine biletlerinin genel satışına başlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon kombine kartları, passo.com.tr, Beyoğlu GS Store ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinden genel satışa çıktı.

Kombine kartların fiyatları bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA