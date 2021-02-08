Galatasaray'da kim Covid oldu? Galatasaray'da Korona olan futbolcu kim?
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Galatasaray'da kim Covid oldu? Galatasaray'da Korona olan futbolcu kim?

08.02.2021 21:04 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:07
Galatasaray'da kim Covid oldu? Galatasaray'da Korona olan futbolcu kim?

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamaya göre bir futbolcunun Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine taraftarlar Galatasaray covid kim? Galatasaray korona kim? araştırmaları yapmaya başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Spor Kulübü yaptığı açıklamada takımdan bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bilgisini verdi. Oyuncunun kim olduğu, ilk 11'de yer alıp almadığı bilgisi ise verilmedi. Henüz hangi futbolcunun covid olduğu bilinmiyor. Resmi bir açıklama yapıldığı zaman güncel olarak buradan takip edebilirsiniz.

GALATASARAY'DAN KORONA AÇIKLAMASI

Galatasaray Spor Kulübü'nün instagram üzerinden yaptığı açıklamada: "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da kim Covid oldu? Galatasaray'da Korona olan futbolcu kim?
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