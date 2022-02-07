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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcuların salonda çalıştığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç oynadığı; yeni transferler Semih Kaya, Erick Pulgar ve Bafetimbi Gomis'in çift kale maçın tamamında forma giydiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın izin yapacak.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Haber

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