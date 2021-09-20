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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile 22 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile 22 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas ve dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı idmanın ardından Kayseri'ye giderek kampa girecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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