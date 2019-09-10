Galatasaray'da kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

10.09.2019 13:16

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, sonrasında ikişerli iki gruba ayrılarak yarı sahada pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, taktik çalışmaların ardından antrenmanı tamamladı. Antrenmana Lemina, Feghouli, Muslera, Babel, Andone ve Nagatomo katılmadı.

TERİM, FALCAO İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

?Antrenmanda teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile yakından ilgilendi. Terim, 5'e 2 pas çalışması sırasında Falcao ile uzun süre sohbet etti. Yıldız futbolcunun antrenmanda hırslı ve istekli oluşu teknik ekibi mutlu etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Futbolculardan detaylar

Fatih Terim'den detaylar

Kaynak: DHA