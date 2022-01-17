Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa müsabakası öncesi ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular, sahada ve salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas ve top kapma ile sürdürdü. Antrenman, dripling ile şut çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Arda Turan ve Christian Luyindama da antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, antrenmanda yer almadı.

GZT Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası kemik ödemi bulunan Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.