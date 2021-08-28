Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Bir süre gruplar halinde pas ve top kapma oyunları oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı noktaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul