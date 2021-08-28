Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre gruplar halinde pas ve top kapma oyunları oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı noktaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Galatasaray'da Muslera'nın alternatifleri netleşiyor! Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribat transferi için harekete geçildi
Galatasaray'da Muslera'nın alternatifleri netleşiyor! Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribat transferi için harekete geçildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yönelik çarpıcı paylaşım: Yeni kirli planların duyumları geliyor
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yönelik çarpıcı paylaşım: Yeni kirli planların duyumları geliyor
Galatasaray, Avrupa Ligi'nden gelen parayla yeni transferlerin maaşını karşıladı
Galatasaray, Avrupa Ligi'nden gelen parayla yeni transferlerin maaşını karşıladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Celil Nalçakan Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Arda Güler Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 21:58:29. #1.15#

title