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Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Hatayspor karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular, sahada ve salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dribling-şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Arda Turan ve Christian Luyindama da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası kemik ödemi bulunan Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.


Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

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Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Haber

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