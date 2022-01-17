Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Hatayspor karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular, sahada ve salonda yenilenme çalışması yaptı.

Arda Turan ve Christian Luyindama da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası kemik ödemi bulunan Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.