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Galatasaray'da karton taraftarlar stattaki yerini alıyor

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmalar için başlattığı karton taraftarlar projesine katılan sarı-kırmızılı futbolseverlerin fotoğrafları tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

Galatasaray'da karton taraftarlar stattaki yerini alıyor
10.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:42

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmalar için başlattığı karton taraftarlar projesine katılan sarı-kırmızılı futbolseverlerin fotoğrafları tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

Galatasaray'ın 'Sensiz Olmaz Galatasaray' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Süper Lig'de Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz oynayacağı müsabakalarda tribünlerde taraftarların kartondan maketi yer alacak. Kampanyaya dahil olan sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları, tribünlere yerleştirilmeye başlandı.

Kampanya, kombine sahiplerine 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL satış sunuldu.

Galatasaray ayrıca korona virüs ile mücadelede 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde yer alacağını açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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