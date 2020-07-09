HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'da kan kaybı sürüyor

Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sergilediği performansla şampiyonluk yarışında havlu attı.

Galatasaray'da kan kaybı sürüyor
09.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:29

Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sergilediği performansla şampiyonluk yarışında havlu attı. 

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galip gelemezken, ligin 24'üncü haftasında 1 Mart tarihindeki Gençlerbirliği galibiyetinden sonra Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalıp, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup oldu. 

Galatasaray, Süper Lig'e ara verilen 26'ncı haftada 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un sadece 3 puan gerisinde 3'üncü sıradaydı. Ancak Galatasaray, son 7 maçında toplam 17 puan kaybetti. Böylece Sarı-Kırmızılılar, 31'inci hafta itibarıyla lider Medipol Başakşehir'in 14 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligin bitimine 3 hafta kala ikinci olup, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için eleme turu oynama şansını da yitirdi. KALESİ DÜŞTÜGalatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın pandemi süreci sonrası oynanan ilk maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ayağının kırılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray, Süper Lig'de 26'ncı hafta itibarıyla kalesinde 20 gol görürken, ligin en az gol yiyen takımıydı. Sarı-Kırmızılılar, Okan Kocuk'un oynadığı 5 maçta ise toplam 13 gol yedi. Galatasaray böylece, ligin en az gol yiyen takımı unvanını Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Sarı-Kırmızılılar, sakatlıkların, hastalıkların ve ameliyatların yaşandığı kabus gibi bir sezon geçiriyor. Başkan Mustafa Cengiz 2 büyük ameliyat geçirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim koronavirüse yakalandı. Falcao, Muslera, Andone, Luyindama, Marcao ve Lemina da uzun süreli sakatlıklarla takımdan ayrı kaldı. OYUNCULAR FORMSUZ, SEZON SONU NEŞTER VAR!

Koronavirüs sürecinin ardından Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümünün performansları  beklentilerin çok uzağında kaldı. Oyuncuların saha içindeki tavırları, mücadeleden uzak görüntüleri, pandemi süreci sonrası Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk hedefinden uzaklaşmasına yol açtı. Sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı, teknik heyetin ideal kadrosunu sahaya sürmesini imkansız hale getirdi. Performansı beklentilerin altında kalan, sözleşmeleri biten oyuncularla da Galatasaray'ın sezon sonu yollarını ayırması bekleniyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ozan Güven Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Podolski Okan Buruk Serdar Gürler İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Galatasaray'da kan kaybı sürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:38:06. #1.15#
title