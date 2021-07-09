Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı

Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk'un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu
Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu
Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır
Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Melisa Döngel Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:04:22. #1.14#

title