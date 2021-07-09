Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk'un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan