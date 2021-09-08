Galatasaray'da işlem tamam! Çözüm Nampalys Mendy...

Galatasaray Gedson Fernandes ve Elneny transferlerinden sonuç alamayınca aradığı ismi yine İngiltere'de buldu. Leicester City'de forma giyen Senegal asıllı Fransız oyuncu için anlaşma sağlandı.

Bu transfer döneminde genç ve gelecek vaat eden yeteneklere yönelen Galatasaray orta sahaya takviye yapmak için çözümü İngiltere'de buldu. Geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes'i kiralayan ve tekrar kiralamak için çaba harcayan Aslan, Benfica'nın oyuncuyu kadrosunda tutmak istemesinden dolayı rotasını bir dönem Beşiktaş forması giyen Elneny'e çevirdi. Bu oyuncunun da tercihini Galatasaray'dan yana kullanmamasının ardından Aslan orta saha için diğer adayları değerlendirmeye geçti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Transferin son gününde hareketli saatler geçirmeyi bekleyen Galatasaray, Foot Mercato'nun haberine göre Leicester City'de forma giyen 29 yaşındaki Fransız asıllı orta saha Nampalys Mendy ve kulübü ile büyük oranda anlaştı. Mendy'nin transfer döneminin son gününde aslan olması bekleniyor.

NAMPALYS MENDY KİMDİR?



Nampalys Mendy 23 Haziran 1992 yılındaLa Seyne-sur-Mer, Fransa'da doğan , Leicester City takımında, orta saha pozisyonunda görev yapan Senegalli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Monaco B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Monaco, Nice, Leicester City ve Nice kulüplerinde oynadı.

Defansif yönüyle ortaya çıkan Mendy, 1,67 boyundadır. Geçen sezon 29 kez Leicester City'nin formasını terleten Mendy'nin 1 de asisti bulunmaktadır.