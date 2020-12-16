Galatasaray'da iki futbolcu daha korona virüse yakalandı
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Galatasaray'da iki futbolcu daha korona virüse yakalandı

16.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:45
Galatasaray'da iki futbolcu daha korona virüse yakalandı

Galatasaray Kulübü'nde iki futbolcu korona virüse yakalandı.

Galatasaray Kulübü'nde iki futbolcu korona virüse yakalandı.

Galatasaray Kulübü'nde bu sabah yapılan korona virüs testleri neticesinde iki futbolcuda virüs bulgularına rastlandı.

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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