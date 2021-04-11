Galatasaray'da idmanda çarpışan Falcao ile Kerem hastaneye kaldırıldı
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Galatasaray'da idmanda çarpışan Falcao ile Kerem hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da idmanda çarpışan Falcao ile Kerem hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı.

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Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılıların idmanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Çalışma sırasında Falcao ile Kerem kafa kafaya çarpıştı. Yere yığılan iki futbolcuya sağlık ekibi hemen müdahale etti. Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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