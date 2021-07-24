Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi Kupası
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Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi Kupası

Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi Kupası
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Geleceğin takımını kurma hedefiyle yeni transferleri arka arkaya açıklayan Galatasaray, 2000'deki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Geleceğin takımını kurma hedefiyle yeni transferleri arka arkaya açıklayan Galatasaray, 2000'deki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme turunun ilk maçında 5-1'lik mağlubiyetle büyük bir şok yaşayan Sarı-kırmızılıların PSV karşısında tur şansı mucizelere kaldı. Bu sebeple gözünü bir yandan UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da hedef yeni yapılanmayla beraber 2000'deki başarıyı tekrar etmek. Sarı-kırmızılılarda bildirim tarihi geçtiği için yeni transferler Cicaldau, Boey ve Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven maçında oynayamayacak ama bir sonraki turda görev yapabilecekler. 

PLANLAMAYA DEVAM

Üç oyuncuyu açıklayan Galatasaray, Gedson ve Berkan Kutlu transferlerini neticelendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da yönetim maaş bütçesini düşürmek için Falcao, Feghouli, Diagne gibi isimlerin elden çıkarılması için görüşmelerini sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

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