Galatasaray'da hedef şampiyonluk
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Galatasaray'da hedef şampiyonluk

14.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:13
Galatasaray'da hedef şampiyonluk

MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Belhanda'nın gönderilişinin şokunu yaşayan Galatasaray, deplasmandaki Hes Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz ortamından çıkmayı başardı.

MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Belhanda'nın gönderilişinin şokunu yaşayan Galatasaray, deplasmandaki Hes Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz ortamından çıkmayı başardı. Belhanda'nın ayrılığı sonrası açıklamaları merak edilen teknik direktör Fatih Terim, "Konu kapanmıştır, bir kaos, kriz, problem yaratmasına izin vermeyiz" sözleriyle sarı-kırmızılı camianın sadece şampiyonluk hedefine odaklandığını ortaya koydu. 

GOLÜN ADI FALCAO 

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Sivasspor maçıyla ilk 11'e giren ve 2 gol atan Falcao, Kayserispor ağlarını da boş geçmedi. Son 2 maçta 3 kez fileleri havalandıran Kolombiyalı forvet, kalan haftalarda Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olacağını ispatladı. ÇİFT FORVETE DEVAM Fatih Terim'in, Kayserispor karşısında bu sezon ilk kez uyguladığı çift forvet sistemini devam ettireceği öğrenildi. Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin uyumu ve çalışkan görüntüsü, Terim'i gelecek adına ümitlendirdi. Tecrübeli hocanın, hafta içindeki taktik antrenmanlarda bek oyuncularından daha fazla orta yapmalarını isteyeceği öğrenildi. ONYEKURU MORAL BULDU

Ocak ayı transfer döneminde takıma katılan Onyekuru, yedek kalıp sonradan oyuna girdiği Kayserispor mücadelesinde attığı 2 golle hem moral buldu hem de 6 maçlık suskunluğunu bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağları sarsan Nijeryalı futbolcu, bu gollerin 4'ünü deplasmanda kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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