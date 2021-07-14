Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz
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Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanın ardından oyunculardan Jesse Sekidika'nın doğum günü kutlandı.

Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne, bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına cuma günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz
Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz
Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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