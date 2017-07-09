Galatasaray'da Hazırlıklar Sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kentinde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Diosgyor ile yapılan hazırlık maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Forma giymeyen ve az süre alan futbolcular ise fitness çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, öğleden sonrayı ise izinli olarak geçirecek.



Hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eren Derdiyok ve Younes Belhanda'nın MR'ları çekilirken, Eren Derdiyok'ta sol dizde esneme ve kemik iliği ödemi belirlendi. Younes Belhanda'nın ise sol kalçada ve çevresinde yumuşak dokularında ödem tespit edildi.



Galatasaray, Slovakya'daki hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL