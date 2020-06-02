Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor Galatasaray, ligin 27'nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, ligin 27'nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları (turnuva maçları) oynandı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA