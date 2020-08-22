Galatasaray'da hazırlıklar sürdü Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA