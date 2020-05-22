Galatasaray'da hazırlıklar çift idmanla sürdü Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümünde ilk olarak core stabilizasyon çalışması uygulandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı. Ana bölümde ise pas çalışması gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanı ise koordinasyon ile ısınmayla başladı. Ana bölümde futbola özgü oyunsal formda topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanlar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: DHA