Galatasaray'da hava toz duman

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'a elendikten sonra türbülansa giren Galatasaray'da GZT Giresunspor mağlubiyeti sonrası hava tamamen toz duman oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de kötü gidişatı durduramıyor. 7 maçlık olumsuz seriyi Fraport Tav Antalyaspor galibiyetiyle bozan Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar son 9 lig maçının sadece birinden 3 puan çıkarabildi. Ligdeki 20'nci maçında 7'nci mağlubiyetini alan Galatasaray'da hem yönetim, hem de teknik direktör Fatih Terim yüksek sesle tartışılıyor. Giresunspor maçının son bölümünde artık tribünler de protestoya başladı.

Lider Trabzonspor ile puan farkı 22'ye çıkarken, Galatasaraylıların şampiyonluk umutları artık tükendi. Haftaya Hatay deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılar en azından Avrupa kupalarına gidebilmek için üst sıralara tırmanmaya çalışacak.