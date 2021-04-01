Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam etti
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Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda 5'e 2 pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, devam eden bölümde pas çalışmaları üzerinde durdu. Futbolcular son bölümde ise orta sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarından döndükten sonra yapılan Covid-19 testleri negatif çıkan Henry Onyekuru ve Peter Etebo, ilk bölümde takımla birlikte çalıştıktan sonra yenilenme çalışması yaparken; Ryan Donk, Martin Linnes, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise takımla çalıştı. Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen Gedson Fernandes'in ise gece İstanbul'a geldikten sonra yarın takıma katılacağı bildirildi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun da tedavisine devam edildi.Öte yandan sarı-kırmızılılarda milli takım kampında ve kamp sonrası yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanan iki oyuncunun ise izolasyon, tedavi ve takip programının sürdüğü açıklandı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Hatay'a hareket ederek müsabaka öncesinde kampa girecek.


Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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