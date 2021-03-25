Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal form dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Milli takım kamplarına katılan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mostafa Mohamed, Emre Kılınç, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli ile birlikte izin olan Fernando Muslera antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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