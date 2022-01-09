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Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan GZT Giresunspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise kuvvet ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynanan idman, interval koşuların ardından tamamlandı.

İzolasyon ve tedavi programı devam eden oyuncular ile birlikte milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne antrenmanda yer almadı.

Giresunspor maçında üst arka adale grubunda ağrı hisseden Kaan Arslan'ın sağlık durumu hakkındaki bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek olan tetkiklerin ardından yapılacak.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarını 11 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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