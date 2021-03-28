Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 60 dakikalık maç yapıldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar