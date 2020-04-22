Galatasaray'da Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray Kulübü, futbol A takım medya koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, futbol A takım medya koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA