Galatasaray'da Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray Kulübü, futbol A takım medya koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.
22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
Galatasaray Kulübü, futbol A takım medya koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA