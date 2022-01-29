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Galatasaray'da Hande Ocak Başev istifa etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da Hande Ocak Başev istifa etti

Galatasaray Kulübü, icra kurulu başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, icra kurulu başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etmiştir. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

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