Galatasaray'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana topla ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın devam eden kısmında teknik pas çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet