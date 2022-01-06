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Galatasaray'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana topla ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın devam eden kısmında teknik pas çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde duran top organizasyonları, hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin de tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


- İstanbul

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